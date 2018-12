Adrian Năstase își petrece Crăciunul în Vietnam. Fostul premier a împătrășit pe blogul personal experiențele prin care trece și a postat mai multe imagini inedite.

„Dragi prieteni, calatoria noastra in Vietnam a continuat pe insula Phu Quoc. Vremea, desi este – teoretic – iarna aici, este calduroasa si cu averse zilnice de ploaie. Pentru noi e bine pentru ca soarele este foarte puternic. Am facut o scurta calatorie in jurul insulei, cu un vaporas, revopsit de vreo zece ori, si ne-am prefacut ca pescuim vreo doua ore.

Aseara, am sarbatorit Craciunul la hotelul in care suntem cazati. Organizatorii s-au chinuit sa aranjeze... citeste mai mult

