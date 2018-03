Adrian Năstase explică pe blog-ul personal cum s-a dezincriminat defăimarea și ce rol au jucat în acest proces Monica Macovei și Traian Băsescu.

”Ca să ne intelegem de la inceput, există un mic detaliu cănd discutăm despre ideea de a sanctiona prin lege defăimarea tării, pe care vă propun ca, in dezbaterea nostră, să-l ignorăm. Desigur, in numele libertătii de expresie. In Constitutia României, in art 30, para.7 se spune: „Sunt interzise prin lege defăimarea tării si si a natiunii…”

Deci, inteleg eu din Constitutie, ar trebui să avem o lege prin care să fie interzisă defăimarea tării si a natiunii. Nu mai stiu dacă e bine sau rău. Unii cred că e bine să-ti... citeste mai mult