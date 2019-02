Fostul premier Adrian Năstase face o paralelă între Sebastian Ghiță și un ”justițiar” din universul supereroilor Marvel.

”Exista un serial tv, extrem de comercial, intitulat „Arcasul”. Ideea filmului este ca personajul principal, dintr-o familie buna, ajunge pe o insula unde, cativa ani, se confrunta cu oameni rai dar unde invata tot felul de tehnici militare, inclusiv sa traga cu arcul. Reuseste sa se intoarca acasa, unde incepe sa faca dreptate, cu sageti si cu o gluga trasa pe cap, in orasul in care locuia.

Sunt multe episoade. Nu am avut rabdare sa le vad pe... citeste mai mult

acum 40 min. in Actualitate, Vizualizari: 14 , Sursa: Antena 3 in