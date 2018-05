Adrian Mutu (39 de ani) a vorbit despre schimbul de replici pe care l-a avut cu Gică Hagi pe tema selecției făcute de Cosmin Contra.

Gică Hagi a cerut explicații din partea selecționerului Cosmin Contra pentru neconvocarea lui Ianis la naționala mare. Cea mai dură replică a venit din partea "Briliantului".

"Nu am vorbit cu Gică. O vom face când o să ne vedem. Nu am spus că Gică Hagi este penibil. Este o persoană pe care o respect foarte mult. Nu cred că ar trebui să ne sunăm, nu cred că avem ceva de discutat în afară de «Ce mai faci?».

Sper că a rezolvat problemele cu Contra, cu mine nu are nicio problemă. Îl respect, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord cu... citeste mai mult

