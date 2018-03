Vineri, 30 Martie, 19:21

Adrian Mutu, în prezent manager sportiv la FRF, își pregătește intrarea în scenă în funcția de antrenor în Liga 1. "Briliantul" are șanse mari ca din sezonul viitor să o preia pe Concordia Chiajna.

GSP.ro a stat de vorbă zilele trecute cu Cristi Tănase, președintele Concordiei Chiajna, acesta confirmând discuțiile dintre cele două părți. Azi, oficialul ilfovenilor și-a reiterat punctul de vedere și e aproape sigur că Mutu va veni la Chiajna din sezonul viitor.

"Am băut o cafea cu Mutu, deci ne-am văzut și îmi place cum gândește. Dorim să colaborăm, asta e clar. Nu am stabilit nimic pentru viitor. Cred... citeste mai mult

acum 22 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Gazeta Sporturilor in