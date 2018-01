♦ Adrian Mihai, unul dintre acţionarii şi fondatorii companiei FAN Courier, cel mai mare jucător de pe piaţa de curierat, spune că pentru anul acesta compania ţinteşte un avans între 10% şi 13% pe fondul creşterii bugetelor clienţilor existenţi.

„M-am întâlnit la început de an cu o parte din clienţii noştri şi cei mai mulţi mi-au spus că au bugete pe creştere. Semnalele sunt po­zitive, vom con­tinua dez­vol­tarea orga­ni­că a companiei, am alocat, ca în fiecare an, investiţii de 6-7 milioane de euro în reînnoirea flotei, tehnologie şi altele. Am bugetat o cifră... citeste mai mult