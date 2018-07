Adrian Lazor, noul arbitru de box din Satu Mare

Biroul executiv al sectiei de box a CS Vointa, din care fac parte Ilie Salceanu, Ioan Gavris si Liviu Ghete au intocmit, acum, la final de an, un clasament al celor mai buni pugilisti. Acestia au avut un an bun, din punct de vedere sportiv, dar un an...

Informatia zilei SM, 17 Decembrie 2010