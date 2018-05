Ieșenii de la Miroslava și-au complicat serios viața în liga secundă după ce au pierdut pe teren propriu cu UTA, formație amenințată – la rândul ei – cu retrogradarea.

Raportul ocaziilor a fost de partea gazdelor, însă la goluri a câștigat „Bătrâna Doamnă”. „Sunt total dezamăgit de rezultat. Nu meritam sub nicio formă să pierdem acest meci, în condiţiile în care am făcut un joc bun şi am ratat foarte multe ocazii clare, între care şi un penalty. Fotbalul este nedrept uneori şi te judecă atunci când nu dai gol. Din păcate, nu am reuşit să profităm de faptul că nici celelalte echipe care sunt cu... citeste mai mult

