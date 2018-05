Fostul mare atacant Adrian Ilie a vorbit despre războiul dintre FCSB şi CSA, "Cobra" evoluând în Ghencea în perioada 1993 - 1996 şi câştigând opt trofee.

"Nu am jucat la FCSB, dar am lucrat cu ei. Din punctul meu de vedere, este o singură echipă. Am lucrat la FCSB, dar am jucat la Clubul Sportiv al Armatei, la CSA. Doar că, din punctul meu de vedere, este o singură echipă. Dacă au vrut să le împartă în două... Nu am o favorită", a spus fostul mare atacant pentru realitatea.net.

"Cobra" a vorbit şi despre lupta pentru titlul din Liga 1 Betano: "Este greu de spus. Se joacă până la sfârşit. Îmi pare... citeste mai mult