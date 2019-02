Adrian Falub a fost mulţumit de evoluţia elevilor săi din meciul cu FCSB. Antrenorul Concordiei spune că echipa arată din ce în ce mai bine după schimbările din iarnă, iar evoluţiile vor creşte în play-out-ul Ligii 1 Betano.

”E un punct, nu e o victorie, dar am făcut un joc bun. Am blocat echipa adversă, ne-am creat ocazii de gol, dar cred că e un rezultat echitabil. Nu merita nimeni să câştige. Trebuie să avem entuziasm pe viitor şi să avem prestaţii mai bune. Acum suntem cu ultima şansă în play-out. Suntem o echipă care nu a câştigat de foarte mult timp, nimeni nu ne dă şanse, dar putem creşte de la meci la meci. Am crescut în acest an,... citeste mai mult

