Adrian Dobre (PSD): Declaratia domnului Ludovic Orban, va rog sa o considerati a fi un pamflet Partidul Social Democrat nu are un calendar al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, Adrian Dobre, membru al PSD, precizand insa ca ar fi binevenita 'orice actiune politica sau juridica care l-ar determina pe seful statului, in cazul in care ar dori sa nu respecte Constitutia'.

