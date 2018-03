Naţionala Under 19 a României a făcut un meci mare sâmbătă, când a învins Suedia (2-1), şi s-a apropiat la 90 de minute de o calificare istorică la EURO 2018. Cu şase puncte din şase, România are nevoie de un egal în meciul decisiv cu Ucraina, de marţi, iar selecţionerul Adrian Boingiu (61 de ani) a recunoscut, la finalul celor 90 de minute, că şi-a propus un rezultat de egalitate pentru confruntarea cu nordicii.

