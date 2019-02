Un tânăr, de 22 de ani, din Bucureşti, are nevoie de mare ajutor. Băiatul a fost dat spre adopţie când era mic, iar acum îşi caută cu disperare părinţii naturali, despre care ştie doar că locuiau la Dridu, în judeţul Ialomiţa.

"Numele meu este Adrian, am 22 de ani şi m-am născut in Bucureşti. Înainte de adopţie m-am numit NECULAI Adrian Fernando şi ştiu că părinţii mei locuiau în DRIDU, judeţul IALOMIŢA. Ei se numesc NECULAI Adrian şi Mariana (numele de fată Marcu). Am fost adoptat de familia mea la vârsta de 2 ani, din...