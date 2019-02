Un renumit cascador italian pe nume Vittorio Brumotti s-a urcat cu bicicleta pe podul de la Cernavoda si a postat un film cu experienta incredibila. Brumotti, in varsta de 37 de ani, figureaza si in Cartea Recordurilor, in 2009 realizand o saritura...

Evenimentul, 20 Iulie 2017