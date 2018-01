ADR Sud Muntenia, partener in proiectul „Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud Muntenia“

ADR Sud Muntenia a obtinut finantare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agentia, in calitate de partener, impreuna cu Asociatia „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania“, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud Muntenia“, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti“.

Obiectivul general al acestui proiect, ce are o perioada de implementare de 36 de luni, este reprezentat de cresterea ocuparii in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Ziarul Impact in