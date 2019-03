Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, care a violat și ucis o fetiță de șase ani, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare după ce și-a recunoscut vina.

Tânărul a făcut declarație șocantă. Acesta a spus că după ce a văzut-o pe micuța Alesha MacPhail, nu s-a gândit decât cum să o omoare.

Aaron Campbell a mai spus că dacă avea cu un an mai puțin nu ar fi făcut acest lucru.

"Dacă eram cu un an mai tânăr nu cred că aș fi făcut asta. M-am gândit doar cum să o omor, după ce am văzut-o", a spus acesta, potrivit Daily Record.

Trupul Aleshei a fost găsit în pădurea insulei Bute, din Scoția, la câteva ore după ce dispariția ei a fost raportată autoritățiilor. Aceasta se... citeste mai mult

