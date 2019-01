Adolescenta din Fastaci, arsa cu vatraiul de concubinul de 44 ani!

DRAMA… Caz destul de incurcat la Fastaci, acolo unde politistii investigheaza o agresiune asupra unei adolescente de 16 ani. Aceasta traieste in concubinaj, cu acceptul parintilor, cu un barbat de 44 de ani, cunoscut ca un tip mai recalcitrant. In dimineata acestei zile, mama fetei a sunat la 112, anuntand ca fiica sa a fost maltratata de concubinul care i-ar fi dat foc!

Paramedicii de la SMURD au plecat, asadar, in mare graba la Fastaci. Acolo insa situatia nu parea atat de grava, pe cat a fost... citeste mai mult

