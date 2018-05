Florin Guraliuc este originar din Flămânzi și învăța la liceul de silvicultură din localitatea Câmpulung, Suceava. A plecat de la școală și de atunc nu l-a mai văzut nimeni.



Mama lui a anunțat poliția în urmă cu trei zile și de atunci nu are nici o veste despre fiul ei. A demarat o campanie de căutare și pe rețele de socializare, internații distribuind fotografia adolescentului de peste 1.600 de lei.



„Mulțumesc cu tricoul ce îl are pe el în poză era îmbrăcat cu hanorac negru și cu blugi albaștri adidas de piele in două culori maro inchs și maro deschis”,

Sunt cuvintele mamei lui Florin care descriu hainele pe care le purta fiul ei



