Adolescent de 15 ani din Chiscani gasit fara viata in cada. Suspiciuni de intoxicatie cu monoxid de carbon

Moarte suspecta la Braila. Un adolescent de numai 15 ani a fost gasit mort in casa. Totul s-a petrecut duminica seara. Baiatul aflat la locuinta din Chiscani a intrat sa faca o baie si parintii l-au gasit la scurt timp fara viata. Fratele acestuia a crezut initial ca acesta a adormit in casa dar, adevarul era altul. Parintii au sunat imediat la numarul de urgenta 112 si a venit ambulanta, medicii constatand decesul. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si au dat startul anchetei, trupul neinsufletit al baiatului fiind transportat la Morga pentru efectuarea necropsiei. In urma realizarii investigatiilor, s-a stabilit ca baiatul decedat era foarte... citeste mai mult