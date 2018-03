Adobe România a primit pentru al 4–lea an consecutiv premiul Best Employer, în urma studiului realizat anual de Aon Romania. Studiul a fost realizat printr-un sondaj anonim la care au răspuns peste 25.0000 angajati ai celor 41 companii participante la studiu.

“Adobe România spune în fiecare an “prezent” la studiul demarat de AON Hewitt pentru că, fiind un studiu independent și desfășurat la nivel European după aceeași metodologie și cu aceleași standarde de la o țară la alta și de la an la an, avem încredere că rezultatul său este relevant și oglindește realitatea din organizație. Angajații răspund voluntar și... citeste mai mult