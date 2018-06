Admiterea in invatamantul liceal de stat, anul scolar 2018-2019

Absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, vor completa optiunile in fisele de inscriere in perioada 29 iunie – 3 iulie. Vor parcurge aceeasi procedura si absolventii clasei a VIII-a care doresc sa fie admisi in licee din alt judet.

Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator sunt prevazute in intervalul 30 iunie – 4 iulie.

Ministerul Educatiei Nationale recomanda completarea fisei cu un numar suficient de optiuni pentru a evita situatiile nedorite. Numarul total de locuri alocat in invatamantul liceal de stat este suficient... citeste mai mult