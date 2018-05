Admitere politie 2018: S-a dat startul inscrierilor in scolile de subofiteri Tinerii care vor sa ocupe un post de agent de politie trebuie sa urmeze cursurile uneia dintre cele doua scoli de profil de la noi din tara. Doritorii au de ales intre Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj Napoca.

Inscrierile in vederea participarii la examenele de admitere, in cadrul unitatilor de invatamant de la Campina si Cluj, au debutat de putin timp. Doritorii se mai pot inscrie pana la jumatatea lunii iunie a acestui an.

Potrivit unui comunicat al... citeste mai mult

