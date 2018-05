Mâine, 18 mai, are loc concursul de admitere în clasa a IX-a la Liceul militar de marină „Alexandru Ioan Cuza" din Constanţa.

Concursul constă într-un test-grilă de verificare a cunoştinţelor şi se va desfăşura la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, cu sediul în Constanţa, pe strada Dezrobirii nr. 80.

De la comandor Iancu Ciocioi, comandantul liceului, am aflat că au fost admişi pentru concursul de mâine, în urma vizitei medicale şi a susţinerii probei sportive, 160 de candidaţi pentru cele 120 de locuri aprobate în primul an şcolar la clasa a IX-a, urmând să aibă loc selecţia pentru cele 30 de locuri la clasa a X-a şi...