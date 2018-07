ADMITERE LICEU 2018 edu.ro. Admiterea la liceu in 2018 se face fara examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). ADMITERE LICEU 2018 edu.ro. Repartizarea pentru admiterea la liceu in 2018 se face ordonand candidatii in judetul respectiv descrescator, dupa medii, incercandu-se plasarea fiecarui candidat, incepand de la cel cu media cea mai... citeste mai mult