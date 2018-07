Școala Națională de studii Politice și Administrative oferă studii de licență și master în cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice, Facultății de Management și Facultății de Științe Politice.

Admiterea la licență în cadrul SNSP se desfășoară astfel:

Facultatea de Administrație Publică: 12-19 iulie 2018 pentru IF și 20-26 iulie2018 pentru ID.

Facultatea de Comunicare ți Relații Publice: 9-13 iulie 2018 pentru IF

Facultatea de Management: 9-14iulie 2018 pentru IF

Facultatea de Științe Politice: prima sesiune de... citeste mai mult

