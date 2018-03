In cursul zilei de ieri, in jurul orei 09:30, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 50 ani, din comuna Ciocile, cu privire la faptul ca, in noaptea de 05 spre 06 martie , persoane necunoscute ar fi patruns, prin efractie, in incinta magazinului pe care il detine pe raza localitatii de domiciliu, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

In urma verificarilor efectuate, politistii l-au depistat si identificat pe un consatean, in varsta de 31 de... citeste mai mult