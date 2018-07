Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) susţine că afirmaţiile recente ale lui Darius Vâlcov, care pot pune într-o lumină negativă, în mod nemeritat, performanţele Pilonului II de pensii private din România.

Administratorii Pilonului II din România precizează că comisioanele percepute sunt semnificativ mai mici decât cele percepute de sistemele similare din alte state, precum şi de alte sisteme de economisire. Studiul „Update of IOPS Work on Fees and Charges" realizat de IOPS (organizaţia ce grupează toate instituţiile de supraveghere a sistemelor de pensii private şi asigurări din statele...