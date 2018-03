Administratia Prezidentiala si Guvernul au marcat Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei Administratia Prezidentiala a continuat demersul inceput anul trecut, alaturandu-se campaniei internationale de constientizare si sensibilizare asupra epilepsiei.

In acest sens, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta boala din lumea intreaga, ieri, de la ora 20.00, Palatul Cotroceni a fost iluminat in culoarea mov. Potrivit Presedintiei, imbunatatirea calitatii vietii persoanelor afectate de epilepsie... citeste mai mult

