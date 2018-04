Adio Starbucks? De ce nu mai sunt tinerii atrasi de conceptul american Renumitele cafenele Starbucks se confrunta cu o devalorizare accelerata a actiunilor. Titularii acestora, cu varsta de sub 30 de ani, inscrisi pe platforma de tranzactionare Robinhood, nu isi mai manifesta interesul pentru Starbucks. In ultimele zile, actiunile companiei au scazut cu 3,7%.

Devalorizarea accentuala a actiunilor Starbucks este o consecinta a scandalului in care este implicat gigantul american. Este vorba despre un incident care s-a petrecut intr-una dintre cafenele, cand doua persoane de culoare au patruns in incinta si au solicitat... citeste mai mult