„Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus să iniţiem o moţiune de cenzură, pentru că societatea asta aştepta, de exemplu, de la Opoziţie. După reprimarea populaţiei într-un mod nemaiîntâlnit după Revoluţie, credeam că cel mai potrivit moment şi modul cum ne putem manifesta este printr-o moţiune de cenzură. N-am reuşit atunci să convingem partidele aflate în Opoziţie. De asemenea, la 70 de zile după începerea sesiunii parlamentare, din nou când exista o criză puternică în PSD, din nou am considerat că este un moment prielnic pentru a depune o moţiune. Am şi prezentat-o colegilor de Opoziţie, cu un titlu foarte clar, „Guvernul Dăncilă, o binecuvântare... citeste mai mult

