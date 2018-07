Premierul britanic Theresa May şi-a înarmat puternic cabinetul pentru a susţine o nouă viziune a unui Brexit soft, planul pentru divorţul Marii Britanii de UE. Financial Times prezintă aceste planuri şi posibilele reacţii ale UE.

Un raport guvernamental de trei pagini, emis după întâlnirea maraton a cabinetului de vineri, la Checkers, reşedinţa de la ţară a doamnei May, repre­zintă una dintre cele mai semni­fi­cative expuneri ale politicii economice din Marea Britanie de la votul refe­ren­du­mului din 2016... citeste mai mult

acum 11 min. in Eveniment, Vizualizari: 11 , Sursa: Ziarul Financiar in