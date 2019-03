Jucătoarea română Adina Diaconu, medaliată cu aur în proba de simplu a Campionatelor Europene de tenis de masă Under 21 de la Gondomar (Portugalia), a declarat că a simţit înaintea competiţiei că este anul ei, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Românca în vârstă de 19 ani a învins-o în finală pe rusoaica Maria Malanina, scor 4-0 (13-11, 11-6, 11-9, 11-7). "Rezultatul din finală nu spune aproape nimic, dar a trebuit să lupt pentru fiecare punct. Sunt foarte fericită, jocul mi-a mers foarte bine de la începutul Campionatului European. Am simţit că sunt într-o formă foarte bună şi că e anul meu. Sunt bucuroasă că am reuşit să îmi dovedesc... citeste mai mult

