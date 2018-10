Adina Apostol este una dintre tinerele care au trăit coșmarul vieții lor, în urmă cu trei ani, în clubul Colectiv. A reușit să scape cu viață, însă a pierdut atât de multe încât trebuie să lupte în fiecare secundă după acea noapte, după cum ea însăși mărturisește.

Tânăra a mărturisit că tragedia din Colectiv i-a schimbat complet viața și a fost nevoită să o ia de la zero.

"Este data în care mi s-a schimbat viaţa complet... sau mai bine spus, data în care viaţa mea a luat-o de la zero, căci am pierdut atât de multe în Colectiv, încât a trebuit şi trebuie să lupt în fiecare secundă... citeste mai mult