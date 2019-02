Chirurgul estetician Adina Alberts a spus că ea e persoana care l-a descoperit pe Matteo Politi, cel care s-a dat drept medic deși are doar opt clase. Mai mult, tot ea e persoana care ar fi anunțat Poliția și Colegiul Medicilor.

”Eu sunt medicul care a constatat că acest doctor nu știe să opereze și eu am anunțat și Poliția, eu am anunțat și Colegiul Medicilor, de la mine au plecat toate.

Din momentul în care eu am anunțat Colegiul Medicilor au trecut câteva luni bune, din păcate. Am anunțat, cred că la sfârșitul lunii octombrie sau... citeste mai mult