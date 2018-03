Sambata, 03 Martie, 11:53

Adrian Mutu, fost director general la Dinamo, își continuă disputa cu oficialii clubului alb-roșu, după ce a fost criticat de Alexandru David, președintele lui Dinamo. (Detalii aici)

Fostu atacant a dezvăluit cum a ajuns Vasile Miriuță antrenor la Dinamo și a criticat strategia de la echipa alb-roșie.

"Eu și Cosmin avem o mică parte din vină. Dar noi am lăsat echipa pe 7 și a terminat sezonul pe 8. Era timp destul pentru a se redresa clubul. A fost și o perioadă de mercato.

A vorbit domnul Negoiță, nu a vorbit David. Eu am lucrat un an la Dinamo și știu că lucrurile nu merg bine. Se caută scuze și vinovați, iar asta nu le... citeste mai mult