ADHD. Cele mai bune remedii naturale, alternative la tratamentele conventionale

Despre ADHD (Hiperactivitate cu deficit de atentie) se vorbeste tot mai mult in ultima vreme.

Poate fi o adevarata provocare sa te confrunti cu ADHD. Poti experimenta momente de impulsivitate, neatentie, dificultati de socializare, ineficienta in rezolvarea sarcinilor de zi cu zi.

Tratamentul conventional pentru ADHD presupune, de regula, prescrierea unor medicamente neuroleptice.

Acestea, insa, pot fi inlocuite cu succes cu alternative naturale, remedii din natura care ajuta la tinerea sub control a simptomelor ADHD.

Iata care sunt cele mai bune remedii naturale pentru ADHD. Ginkgo Biloba

Cel mai des utilizat supliment natural pentru santatea creierului este Ginkgo... citeste mai mult