Iata adevarul crud cu cele mai mari lucruri rele despre fiecare zodie ce te poate pune pe ganduri, asa cum au rezultat din ce spun oamenii despre alte zodii cu care interactioneaza si pe care le cunosc bine. Relatarea are si o nota de ironie sau umor, insa in spatele ei exista un mesaj clar despre fiecare.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu ai observat cum oamenii tind sa se simta rusinati in prezenta ta si poate chiar sa dea in spate ? Asta se intampla din cauza faptului ca egoul tau este exagerat de pronuntat. Esti egoist, independent si pretinzi tuturor din jurul tau ce gandesti tu. Tu mergi doar cand ai nevoie... citeste mai mult

