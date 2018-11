Ananasul este un fruct foarte sanatos, precum si extrem de util in ameliorarea indigestiei, artritei si sinuzitei.

Chiar daca este un fruct extrem de sanatos, ananasul la conserva nu aduce la fel de multe beneficii sanatatii, deoarece are un aport caloric mai mare decat fructul proaspat si nu furnizeaza la fel de multa bromelina, enzima fiind distrusa prin expunerea la temperaturi ridicate.

Beneficii ale ananasului raman exclusive pentru fructul proaspat. In fructul conservat exista, din pacate zahar, iar toate beneficiile nutritive se injumatatesc, in cel mai bun caz. Singurele care raman nealterate in ananasul conservat sunt fibrele.



