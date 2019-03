2017 este un an astrologic guvernat de Soare, aducând schimbări radicale şi rezultate clare, va definitiva cele începute în 2016 şi va intra pe un făgaş corect şi concret al vieţii. Pentru a afla ce ne rezervă noul an, le- am invitat în sudioul...

Adevarul, 13 Ianuarie 2017