Tranzitele majore din perioada urmatoare:

Marte* retrograd in Varsator/Capricorn: 27 iunie - 27 august Eclipsa partiala de Soare/Luna Noua in Rac - 13 iulie, 05:47 Mercur** retrograd in Leu: 26 iulie - 19 august (se simte deja influenta inca din data de 29 iunie) Eclipsa totala de Luna/Luna Plina din Leu - 27 Iulie (cea mai lungă eclipsă de Lună din secolul XXI) Lilith in Varsator: 6 august 2018 - 3 mai 2019 Eclipsa partiala Soare/Luna Noua in Leu - 11 august Venus*** retrograda in Balanta/Scorpion: 6 octombrie-16 noiembrie(influenta se va simti din 07 august) *Marte reprezinta actiunea,... citeste mai mult

azi, 11:45 in Life, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in