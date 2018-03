Adevarul iese la suprafata. Cambridge Analytica se mandreste cu rolul pe care l-a avut in campania lui Trump Directorii executivi ai Cambridge Analytica, firma de colectare de date care se afla in prezent in centrul atentiei media din cauza faptului ca au incalcat regulamentul Facebook cu referire la folosirea datelor private ale utilizatorilor in timpul campaniei prezidentiale a lui Donald Trump, au raspuns acuzatiilor. Ei spun ca sunt mandri ca au jucat un rol important in campania presedintelui SUA si au declarat de asemenea ca nu folosesc publicitatea traditionala pentru a-si sustine... citeste mai mult

azi, 15:13 in IT&C, Vizualizari: 28 , Sursa: Manager in