La scurt timp după ce atacatorul din centrul comercial din Brăila a fost reținut, autoritățile au stabilit că acesta are permis de conducere, dar se afla sub influența alcoolului.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Brăila, el a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, i-au fost recoltate probe biologice, urmând a se stabili dacă acesta se afla sub influenţa altor subtanţe, dar şi pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Filmul atacului de la Brăila, în care au fost rănite zece persoane: Mărturisirile unui martor: ”Am văzut victime, una era într-o situație șocantă!”

