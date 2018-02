Spirulina are un conţinut ridicat de proteine vegetale (50-63%) - de trei sau patru ori mai mare decât cel întâlnit în carnea de peşte sau cea de vită - şi multiple vitamine (depăşeşte cu 3-4 ori cantaitatea de vitamina B12 întâlnită în ficatul de animale) care lipsesc în mod normal în cazul unei diete vegetariene.

Spirulina conţine minerale (fier, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, calciu, etc.), are un nivel important de betacaroten ce are rolul de a proteja celulele (de 5 ori mai mare decât morcovii şi de 40 de ori decât spanacul), un volum crescut de acid gama-linoleic (care reduce... citeste mai mult

