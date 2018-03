Într-un interviu mai vechi, Maria Băsescu declara că a lucrat în turism, însă din 1980 a devenit casnică.

„De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie multi oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură”, spunea Maria Băsescu.

Cu toate acestea, din declarațiile de avere ale lui Traian Băsescu, reiese că Maria Basescu nu primește pensie, scrie stirilekanald.

