Oul de prepelita contine si calciu, zinc, sulf si potasiu, elemente ideale pentru revitalizarea organismului la orice varsta.



Beneficiile pe care le aduce consumul de oua de prepelita:

ajuta si imbunatatesc functionarea aparatul cardiovascular intaresc inima scad nivelul colesterolului regleaza nivelul zaharului din sange in cazurile de diabet ajuta la digestie regleaza aciditatea gastrica ajuta in detoxifierea ficatului si in regenerarea acestuia dupa anumite boli trateaza afectiunile de... citeste mai mult