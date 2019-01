Asociaţia Pro Infrastructură susţine că scenariul realist indică 43,28 km noi de autostradă în acest an, iar cel foarte optimist 69,18 km, orice alte afirmaţii fiind "promisiuni pentru naivi, dezinformări grosolane şi minciuni gogonate". Asociaţia contrazice astfel declaraţiile purtătorului de cuvânt al CNAIR Alin Şerbănescu privind finalizarea a 118 kilometri de autostradă în acest an.

"Scenariul realist ne indică 43,28 km noi de autostradă în acest an, iar cel foarte optimist 69,18 km. Restul sunt doar promisiuni pentru naivi, dezinformări grosolane şi minciuni gogonate", afirmă asociaţia, invocând declaraţii făcute

