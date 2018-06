Peter Papathanasiou împărtășește cu The Guardian experiența sa unică care i-a schimbat cursul vieții:

„Aveam 24 de ani și tocmai tocmai ce îmi terminasem diploma de licență când, din senin, mama mea de origine greacă m-a anunțat că are ceva să îmi spună: "Arăți ocupat totuși, deci îți voi spune mai târziu ...". I-am răspuns: "Mamă, dacă ai ceva de spus, spune-mi acum."

Era un pic speriată și mi-a cerut să mă așez, dar am refuzat. Credeam că o să-mi spună că cineva moare. În schimb, mi-a dezvăluit că ea nu este... citeste mai mult