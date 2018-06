Real Madrid’s French coach Zinedine Zidane gives a press conference to announce his resignation in Madrid on May 31, 2018. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP) (Photo credit should read PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images)

Anuntul despartirii de Zinedine Zidane de Real Madrid a luat prin surprindere lumea fotbalului, insa adevaratul motiv din spatele deciziei fostului international francez abia acum a iesit la lumina.

Zidane ar fi fost agresat inaintea ultimului meci de portarul de rezerva Kiko Casilla, dupa ce tehnicianul a decis sa-l titularizeze pe fiul sau Luca Zidane contra celor de la Villarreal.

