Americanca Serena Williams are impresia de a fi „o super-eroină” în noua sa ţinută - combinezon negru şi centură roz - care i-a purtat noroc marţi la revenirea sa la turneul de la Roland Garros şi care favorizează „o mai bună circulaţie sangvină”, informează AFP, citând-o pe sportivă.

„Întotdeauna am vrut să fiu o super-eroină şi este cumva o modalitate de a deveni una. Chiar am impresia că sunt o super-eroină când port acest combinezon”, a adăugat Williams, câştigătoare 23 de titluri de Mare Şlem şi care a învins-o în primul tur pe numărul 70 mondial, Kristyna Pliskova (Cehia), 7-6 (7/4), 6-4.

Ţinuta mulată pe corp a americancei permite „o mai bună circulaţie... citeste mai mult