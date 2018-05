Stim cu totii ce se intampla cand taiem ceapa - ochii incep sa lacrimeze, plangem de-a dreptul! Dar de ce? Atata timp cat ceapa nu este decojita, nu parem sa avem nicio problema. De indata ce indepartam cojile, din ceapa este emanat un gaz care ne irita ochii. Fiecare celula a cepei contine doua legaturi. In celulele din stratul extern se regasesc aminoacizi cu continut de sulf, asa-numitul Iso-Alliin. In celulele din interior se regaseste enzima alinaza.

Atunci cand taiem ceapa, cele doua substante intra in contact, enzima separa aminoacidul de unde rezulta substanta iritanta pentru ochi, care la randul lor lacrimeaza pentru a elimina substanta... citeste mai mult